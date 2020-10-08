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«Вот как надо!»: Лиза и Гарри Галкины показали навыки кунг-фу

Наследники Примадонны оттачивали спортивные навыки с пенопластом.

«Вот как надо!»: Лиза и Гарри Галкины показали навыки кунг-фу
Лиза и Гарри Галкины. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Лиза и Гарри Галкины продолжают умилять поклонников своими успехами. То они задачки решают, то бегло на французском говорят, теперь же дети Примадонны показали, как занимаются спортом, а точнее, оттачивают навыки кунг-фу. Правда, Лиза выступала в роли ведущей, а вот Гарри проверял на прочность пенопласт.

«Мамы и господа, мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу», — начала Лиза и предложила посмотреть на Гарри.

Сын Галкина без труда расправился со всем пенопластом, чем вызвал бурю эмоций не только у Лизы, но и у подписчиков. Видеоролик опубликован на одной из фан-страничек звездных детей в Instagram.

«Сладкие! Такие клевые! Затейники, обожаю вас», — писали пользователи Сети.

 

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