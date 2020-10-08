«Я ношу обручальное кольцо»: дочь Гузеевой прокомментировала свой статус

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева регулярно появляется не только на телеэкранах страны, но и в своем Instagram. Звезда обожает общаться с поклонниками, не только регулярно публикуя фото, но и снимает Stories.
В одном из последних роликов телесваха запечатлела свою 19-летнюю дочь Ольгу Бухарову. И многие пользователи заметили, что у девушки красуется обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. И заподозрили, что звездная наследница скрыла свадьбу.
Шквал вопросов, которые посыпались на Гузееву и ее дочку, заставил Ольгу объясниться. Девушка разместила в личном микроблоге фото, где сообщила, откуда у нее кольцо на пальце.
«Я ношу обручальное кольцо, чтобы ко мне не подходили мужчины», — заявила девушка.
По последним данным, Ольга встречается с музыкантом. До этого девушка год строила отношения с веб-дизайнером.
К слову, у Гузеевой есть еще старший ребенок от первого брака с Кахой Толордавой — Георгий. 28-летнего сына актриса женила два года назад.