Крутой жестко высказался на тему «проплаченных ботов» после скандала с детским конкурсом

Ранее хейтеры обрушились с критикой на 11-летнюю Соню Феськову: якобы финал национального отборочного тура «Детское Евровидение – 2020» она выиграла не случайно.

Победа петербурженки Софии Феськовой в финале национального отборочного тура «Детского Евровидения – 2020» обернулась скандалом. 11-летнюю девочку и ее семью обвинили в накрутке голосов и подкупе жюри. Композитор Игорь Крутой отметил, что никакого отношения к организации конкурса не было, а его команда будет обращаться в правоохранительные органы. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин».

«Во-первых, это организовано все, и не заставляйте меня говорить, кем. Второе — любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Третье — я никакого отношения к детскому «Евровидению» не имею. О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. Есть вопросы — обращайтесь в органы», — заявил Крутой.

Финал российского детского музыкального конкурса состоялся 25 сентября. Теперь София Феськова готовится представлять нашу страну на международном этапе. Он состоится 29 ноября в Польше.