«Они начали его таскать»: Крутой рассказал, как Серов хотел заработать на ток-шоу

Несколько лет назад имя Александра Серова вновь активно зазвучало на телевидении. Только речь шла уже не о творческой карьере артиста, а о его личной жизни. Начал Серов с НТВ, потом была программа Андрея Малахова. Там участница реалити «Дом-2» Дарья Друзьяк рассказала о романе с именитым музыкантом. Личная жизнь популярного певца обрастала новыми подробностями. Как и зачем Александр Серов ходил на телевидение, рассказал Игорь Крутой в YouTube-шоу «Алена, блин».

«Я ему говорил: «Саш, не иди. Они тебя поймают на какой-то мелочи, им нужен рейтинг». Он меня выслушал и все равно пошел. А когда пошел, появились и другие ток-шоу, они начали его таскать… Подписал эксклюзивность с НТВ, получил какие-то деньги. А за счет того, что он пошел на первый и на второй (каналы), ему пришлось платить штрафные. В итоге, измаравшись во всем этом, еще оказался должен. Вот и весь его бизнес-проект», — рассказал Крутой.

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В этом году Серов и Крутой отметили 45-летие их дружбы. Много лет назад они приехали покорять Москву из Николаева и оба смогли добиться успеха.