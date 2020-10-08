«Не могу объяснить до сих пор»: Василий Уткин рассказал, как пьяный поцеловал Наталью Ветлицкую

7 октября вышел свежий выпуск YouTube-шоу «Что было дальше?» гостем которого стал известный спортивный комментатор Василий Уткин. Отбиваясь от шуток про лишний вес, 48-летний мужчина рассказал историю, как несколько лет назад пришел в на день рождения к своему другу, который собрал большую звездную тусовку. На той вечеринке так же присутствовал «золотой состав» поп-группы «Блестящие»: Ольга Орлова, Жанна Фриске, Ксения Новикова и Ирина Лукьянова. Последняя как раз незадолго до этого ушла из коллектива. С ней-то у Уткина и произошла история.

Ведущий рассказал, что подсел к певице, которую давно знал, и завел с ней душевный разговор. У артистки были некие проблемы с мужем на тот момент, и она пришла на вечеринку одна. Весь вечер мужчина и женщина выпивали, танцевали, пели песни и в конце, как признался Василий, даже поцеловались.

Ночью, после дня рождения, Уткин уехал в студию, записывать программу, а утром обнаружил на своем телефоне множество звонков от именинника. Хозяин вечеринки удивленно рассказал ведущему, что весь прошлый вечер тот «зажигал» с женщиной, с которой даже не был знаком.

«Дело в том, что это была Наталья Ветлицкая. Я пришел на вечеринку и увидел девушку, которую я знаю много лет. Общался с ней по-товарищески, спросил про мужа… А это была другая женщина — Наталья Ветлицкая, которую я даже не знал на тот момент! Как это получилось, я не могу объяснить до сих пор. Я ведь называл ее Ирою…»

В конце шоу Уткин признался, что среди своих друзей никогда не считался бабником. И, кстати, после этого эпизода он никогда больше не встречался с Натальей Ветлицкой.