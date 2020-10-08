Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ложится в клинику на дополнительное обследование.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева из-за обострившейся травмы спины пропустит второй этап Кубка России, где ее наконец-то хотели увидеть многочисленные болельщики и фанаты.

Как отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, у звезды российского спорта обострилась травма спины, которая беспокоит, надо сказать, ее уже не один год. Известно, что ближайшие несколько дней Медведева проведет в клинике. Ей предстоит пройти дополнительное обследование, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что не так давно Медведева неожиданно для многих вернулась в группу к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе. При этом тренер сказала, что они будут плодотворно работать, но чудес ждать не приходится.

Последние два года Медведева тренировалась в Канаде у местного наставника Брайана Орсера. Под его руководством значимых побед она одержать не смогла.