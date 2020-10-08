Мария Захарова темпераментно и страстно станцевала лезгинку в студии Аллы Довлатовой

Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram поделилась видеозаписью, на кадрах которой в ее студии на «Русском радио» лезгинку исполняет официальный представитель МИД Мария Захарова и певица из Чечни Айна Гетагазова.

Как сказала Довлатова, Мария Захарова с детства очень любит Кавказ. Она без ума от зажигательной и позитивной лезгинки.

«В прошлом году Мария написала стихи, которые и стали началом этого конкурса. Мы объявили конкурс на лучшую песню на эти стихи. И вот вчера мы услышали эту «Лезгинку» в эфире и познакомились с прекрасной певицей и очаровательной женщиной Айной Гетагазовой».

Алла Довлатова

Напомним, что именно Мария Захарова еще год назад написала стихи для «Лезгинки». Она долго искала человека, который хорошо исполнит ее композицию. В итоге ее выбор пал на Айну Гетагазову, чьи творения пользуются популярностью у меломанов Северного Кавказа.