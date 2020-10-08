Вслед за дочерью Владимира Конкина в бассейне утонул актер Ринат Кафиятуллин

Актер театра Вячеслава Спесивцева Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба. Как отметили в учреждении, актер захлебнулся в воде и ему уже ничем не смог помочь персонал.

В фитнес-центре уточнили, что медики пытались спасти актера, но все их усилия реанимировать молодого человека оказались тщетными.

Про Рината Кафиятуллина известно немного. В 2015 году он закончил Институт современного искусства. В последние годы молодой человек активно развивал свои социальные сети, публиковал свежие снимки и видеоролики. Он явно хотел жить, и любил то, чем занимался.

Ранее стала известно, что еще в одном московском фитнес-центре утонула 32-летняя дочь актера Владимира Конкина, который блистательно сыграл роль Володи Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя». Известие о трагической смерти Софии стало полной неожиданностью, как для ее близких, так и для друзей. Позже поступила информация, что перед посещением бассейна девушка употребляла алкоголь, сообщает «СтарХит».