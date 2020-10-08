Порошина с повязкой на голове запечатлелась рядом со спящей дочерью от Древнова

Мария Порошина — не только знаменитая актриса, но и многодетная мама. У нее четыре дочери и маленький сын. Старшую наследницу Полину она родила в браке с Гошей Куценко, с которым прожила пять лет. Они до сих пор прекрасно ладят и поддерживают приятельские отношения.

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Серафиму, Аграфену и Глафиру звезда подарила своему второму мужу актеру Илье Древнову, девочки появились на свет в 2005-м, в 2010-м и 2016-м годах. Сына в январе прошлого года артистка родила от таинственного возлюбленного, имя которого держит в секрете.

Порошина в принципе трепетно охраняет свою личную жизнь и очень редко публикует фотографии своих детей в Instagram. Лица младших и вовсе старается не показывать широкой публике. Однако на сей раз она сделала исключение, обнародовав в личном блоге снимки с Аграфеной, запечатлев ее спящей на фоне светильника в виде лика Богородицы.