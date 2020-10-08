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Порошина с повязкой на голове запечатлелась рядом со спящей дочерью от Древнова

Мария редко делится фотографиями детей в Instagram.

Порошина с повязкой на голове запечатлелась рядом со спящей дочерью от Древнова
Мария Порошина. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

Мария Порошина — не только знаменитая актриса, но и многодетная мама. У нее четыре дочери и маленький сын. Старшую наследницу Полину она родила в браке с Гошей Куценко, с которым прожила пять лет. Они до сих пор прекрасно ладят и поддерживают приятельские отношения.

Серафиму, Аграфену и Глафиру звезда подарила своему второму мужу актеру Илье Древнову, девочки появились на свет в 2005-м, в 2010-м и 2016-м годах. Сына в январе прошлого года артистка родила от таинственного возлюбленного, имя которого держит в секрете.

Порошина в принципе трепетно охраняет свою личную жизнь и очень редко публикует фотографии своих детей в Instagram. Лица младших и вовсе старается не показывать широкой публике. Однако на сей раз она сделала исключение, обнародовав в личном блоге снимки с Аграфеной, запечатлев ее спящей на фоне светильника в виде лика Богородицы.

Мария Порошина с дочерью.
Мария Порошина с дочерью. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

«Какие трогательные кадры», «Очень умилительные фотографии», «Красавица дочка подрастает», «Видно, что фото пронизано материнской любовью», — прокомментировали фолловеры.

Дочь Порошиной.
Дочь Порошиной. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna/

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