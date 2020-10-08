«Охладели друг к другу»: Григорьев-Апполонов объяснил, почему расстался с Лопатовой

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о причинах расставания с первой гражданской женой Марией Лопатовой.

«Маша Лопатова встречалась с моим другом. У нас была одна компания. Там были ребята, с которыми я дружу уже 25 лет. Потом она с ним рассталась и через какое-то время мы стали вместе. Она заботилась обо мне».

Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил исполнитель, они в те годы были молоды и о свадьбе не думали. «Мы были словно группа экстремального туризма. Какая женитьба? Просто целовались и пели, кайфовали. Маша спокойно относилась к моей славе. На ее месте хотела быть каждая вторая девчонка в СНГ. Мы любили друг друга. А все остальное наносное. Мы должны были стать родителями (ребенок у пары так и не появился. — Прим. ред.). Просто охладели друг к другу. Но мы сейчас с ней родные души. Недавно беседовали. Все обсудили и все вспомнили», — сказал певец.

Мария Лопатова — жена баскетболиста Андрея Кириленко, который долгие годы играл за команду НБА «Юта Джаз». В семье у них подрастают три сына и приемная дочь.