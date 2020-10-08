По-женски: Решетова на фоне известий о новом «Холостяке» сообщила, что хочет второго ребенка

В пресс-службе телеканала ТНТ порталу Teleprogramma.pro подтвердили, что новым героем шоу «Холостяк» действительно станет 37-летний отец двоих детей Тимати.

В 2014 году у него родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. А в октябре 2019-го мужчина стал отцом мальчика по имени Ратмир. На сей раз ребенка ему подарила другая модель — Анастасия Решетова. После появления на свет малыша пара не прожила вместе и года, в середине сентября брюнетка сообщила своим подписчикам в Instagram, что они больше не пара. И пообещала, что воспитает сына в любви к своему отцу.

Отметим, что Юнусов оказался благодарным мужчиной и оставил своей экс-возлюбленной квартиру в элитном доме, а сам переехал в дом, который строил в качестве семейного гнездышка.

На фоне подтвержденной информации о том, что Тимати пошел на ТВ искать новую любовь, Решетова опубликовала в личном блоге фотографию с его сыном, сообщив, что и у нее есть определенные планы на жизнь.