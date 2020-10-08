Дочь Николаева в лонгсливе устроила домашний концерт с песнями собственного сочинения

В семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой — праздник. Пара отмечает день рождения дочери Вероники, которой исполнилось пять лет.

В честь этого события малышка, примерив красный лонгслив и полосатые брюки-трубы, устроила дома мини-концерт. Девочка исполнила авторскую песню «Мама, приезжай». Композитор обнародовал кадры с пением наследницы, подчеркнув, что и слова, и музыку написала именно она.

«Моя маленькая фантазерка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей любимая доченька! Вот и первый юбилей! Пять лет!! 5 лет нашего счастья! Спасибо тебе, родная!» — прокомментировал видео народный артист в личном блоге.

«Вот это талант!», «Красивая и талантливая девочка», «Вся в папу!», «Талант в папу, а голос мамин», — отметились под постом верные почитатели музыканта.

Напомним, что у Игоря Николаева две дочери. Старшей Юлии уже за 40, она живет в Америке, работает врачом и тоже пишет песни. Именно она является автором композиции «Любовь без правил», которую исполняла Наташа Королева. Юлия родилась в первом браке музыканта, супруга Сергея Глушко была его второй женой. С Юлией Проскуряковой они поженились в сентябре 2010 года.