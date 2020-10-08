«Слухи распространяла шибанутая девочка»: Григорьев-Апполонов высказался о «внебрачном ребенке»

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своем «внебрачном ребенке». Как отметил певец, все это неправда.

«Слухи распространяла одна шибанутая девочка. Причем я сдал в одной программе тест ДНК, но она продолжила настаивать, что это мой ребенок. Мы даже иск подали на нее. Но она все равно продолжает сейчас рассказывать о моей жизни, продолжает комментировать какие-то мои поступки. Очень способная девица». Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил певец, всему виной — жажда наживы постороннего человека, которого он не видел 20 лет. «Это никак не связано с нашим разводом с Машей», — заявил Григорьев-Апполонов.

Ранее девушка по имени Олеся Сазыкина на всю страну объявила о внебрачном сыне от рыжего «Иванушки». Она рассказывала в СМИ, где между ними произошел интим. Девушка сетовала, что Андрей Григорьев-Апполонов никак не помогает ей с ребенком.