«Я Машу так же люблю»: Григорьев-Апполонов признался, что питает нежные чувства к экс-жене

По словам солиста «Иванушек», она навсегда останется для него родными человеком.

Лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что по-прежнему любит свою теперь уже бывшую жену Марию.

«Ничего не изменилось в наших отношениях. Я Машу так же люблю. Она мой родной человек. Она половину своей жизни прожила со мной».

Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил певец, от этого расставания в какой-то мере пострадали их общие дети – сыновья Иван и Артемий. «Дети, конечно, расстроились, но мы сложили наши отношения так, чтобы наши пацаны были счастливы. Не переживали и не просились жить к кому-то конкретному из нас. У меня педагогическое образование, так что я все прекрасно разрулил в этой, казалось бы, не самой простой ситуации», — заметил рыжий «Иванушка».

Напомним, что бывшая жена Григорьева-Апполонова сейчас счастлива с баскетболистом Андреем Зубковым. У пары уже есть общий ребенок сын Александр.