«Мой мир»: Елена Ильиных показала подросшего сынишку от Сергея Полунина

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила серию снимков со своим сыном, которого она родила в январе 2020 года от артиста балета Сергея Полунина. На кадрах фигуристка прижимает к себе наследника, который, надо признать, заметно подрос за последнее время.

«Мой мир», — кратко подписала она фотографии, показав всю свою материнскую любовь.

«Прелесть какая! Храни вас Бог», «Какой же у вас замечательный сынишка родился», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Ильиных сейчас участвует в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером на проекте является музыкант Влад Топалов. Кстати, с недавних пор певец стал размещать в Instagram снимки с Ильиных даже чаще, чем со своей женой телеведущей Региной Тодоренко. В первом выпуске шоу Топалов и Ильиных как раз исполнили роли влюбленных, поцеловавшись перед камерами.