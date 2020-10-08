«Взрыв из прошлого»: Нахапетова похвасталась детским фото, на котором она — точная копия мамы

Балерина так и не смогла вспомнить, когда был сделан этот уникальный кадр.

Старшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова в Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена в юности. На кадре звезда российской сцены еще совсем молоденькая девочка. Она позирует неизвестному фотографу в игрушках. Судя по всему, девушка была на каком-то празднике.

«Ну, это, конечно, просто какой-то взрыв из прошлого. Спасибо Александр Колбовский, что прислал этот шедевр. Почему я вдруг в игрушках и для какой цели была эта съемка вспомнить невозможно. Как и невозможно вспомнить год, когда был сделан этот кадр. Но это и неважно. Важно, что игрушки я люблю по сей день и ничего с этим уже не поделаешь». Анна Нахапетова

«Как же вы здесь на маму похожи. Просто ее глаза и взгляд. Просто удивительно», «Нереально красивая девушка. А взгляд, конечно, мамин», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что известная советская и российская актриса Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году. У нее остались три дочери от разных браков.