Будни актрисы: Климова запечатлелась в песочном плаще и оливковом берете на катере

Екатерина Климова к радости многих своих поклонников объявила о начале работы в пятой части серила «По законам военного времени». Актриса недавно вернулась из Калининграда, где проходила часть съемок, и вот новая дислокация съемочной группы.

В личном блоге артистка показала грим-вагончик со спальными местами, где она, судя по всему, не только отдыхает в перерывах и преображается в сценические образы, но и ночует. Расположился он на природе, возле самой реки.

Последователи и кадры с водоема. Климова запечатлелась практически во время съемочного процесса на катере в военной форме, состоящей из песочного плаща-накидки и оливкового берета. Видео привлекло внимание поклонников в фан-аккаунтах Екатерины.