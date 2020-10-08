Будни актрисы: Климова запечатлелась в песочном плаще и оливковом берете на катере

Екатерина Климова к радости многих своих поклонников объявила о начале работы в пятой части серила «По законам военного времени». Актриса недавно вернулась из Калининграда, где проходила часть съемок, и вот новая дислокация съемочной группы.
В личном блоге артистка показала грим-вагончик со спальными местами, где она, судя по всему, не только отдыхает в перерывах и преображается в сценические образы, но и ночует. Расположился он на природе, возле самой реки.
Последователи и кадры с водоема. Климова запечатлелась практически во время съемочного процесса на катере в военной форме, состоящей из песочного плаща-накидки и оливкового берета. Видео привлекло внимание поклонников в фан-аккаунтах Екатерины.
«Вы красивейшая актриса России», «Екатерина, вам безумно идет этот берет, под цвет глаз», «Даже в военной форме вы выглядите очень женственно и нежно», «Королева красоты, независимо от образа», «Рады видеть вас в любимом сериале!», «Наша необыкновенная прекрасная Екатерина», — прокомментировали фолловеры.