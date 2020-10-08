«Кадыров здесь не при чем»: Захарова представила песню «Лезгинка», для которой написала стихи

Как отметила официальный представитель МИД, она с детства влюблена в Кавказ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» представила песню «Лезгинка». Стихи принадлежат ей. Исполнителем и автором композиции, которая прозвучала в эфире радиостанции, стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.

«Кадыров здесь не при чем. Он к этой песне не имеет никакого отношения. Мне понравилась и мелодия, и ритмика, еще очень понравилась сама Айна». Мария Захарова

По словам Марии Захаровой, Гетагазова поразила ее своей статью и красотой. Девушка прекрасно сочетает в себе кавказскую культуру и современную женщину, которая знает, чего хочет от этой жизни.

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Ранее Мария Захарова рассказывала, что с детства влюблена в Кавказ, куда всегда приезжает с большой радостью. Еще год назад она сочинили стихи, после чего встал вопрос, кто исполнит композицию. Как говорила Захарова, лезгинка — это ее давняя слабость и она не прочь пуститься в пляс.