«Рушат все стереотипы фигурного катания»: ученица Плющенко в 10 лет прыгнула аксель в 3,5 оборота

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram похвастался очередными успехами своих подопечных. Так одна из учениц академии «Ангелы Плющенко» исполнила аксель в три с половиной оборота. При этом девочке всего десять лет.

«Сестры Жилины рушат все стереотипы фигурного катания! Знакомьтесь, Алена Жилина 10 лет — 3,5 аксель! Умница! Отличная работа тренеров: Людмилы Алферовой и Сергея Розанова!» Евгений Плющенко

«Женя, не обращайте ни на кого внимание. Делайте достойно и упорно свое дело! А результаты придут непременно! Удачи и везения вашей школе!» «Когда ребенок выполняет сложные элементы — это завораживает, но меня одну пугает тенденция все более сложных элементов у все более юных спортсменов. Что дальше? Такие прыжки в десять лет уже никого не будут удивлять, потому что их будут прыгать 7-летние?» — стали задавать резонные вопросы подписчики.

Напомним, что в академию к Плющенко за последнее время перешли сразу несколько звездных фигуристок от тренера Этери Тутберидзе. Среди них Алена Косторная и Александра Трусова.