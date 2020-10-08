«Мама, давай-давай!»: трехлетняя дочь Гагариной прокомментировала новый танец певицы

Недавно Сергей Безруков поделился в Instagram видеокадрами, как ему «помогают» дети в работе. Сын и дочь уселись под столом в тот момент, когда актер заучивал текст для новой роли. И, конечно же, они больше мешали своему отцу. Однако любящий родитель воспринял ситуацию с юмором.

Нечто подобное произошло с Полиной Гагариной, которая впервые взяла на репетицию свою трехлетнюю дочь Мию. Девочка заявила, что будет снимать все на телефон, но сидеть молча (как и полагается в столь юном возрасте) она не смогла.

«Мама, давай-давай!» — кричала она своей родительнице, видимо, желая ее поддержать.

Певица, как и Сергей Безруков, не стала ругать малышку, что та помешала ей репетировать.

«Моя жизнь, моя поддержка, мое сердце! А как она плакала, растрогавшись от песни, сказав, что никогда меня не оставит. Мое сердце рвалось от счастья. Все обретает смысл, когда есть мои малыши рядом», — написала Полина в Instagram.

Напомним, что Мия – второй ребенок Гагариной. У нее также есть сын Андрей, который появился в первых отношениях с актером Петром Кисловым. Со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым артистка рассталась, но пока об официальном разводе они не сообщали.