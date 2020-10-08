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«Киногерой»: Хромченко не смогла сдержать эмоций, увидев статного 86-летнего отца Нетребко

Юрий Николаевич когда-то работал геологом.

«Киногерой»: Хромченко не смогла сдержать эмоций, увидев статного 86-летнего отца Нетребко
Анна Нетребко с папой. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко, проживающая в настоящий момент в Австрии, недавно нанесла визит в Москву. Здесь она встретилась с Филиппом Киркоровым, засветившись с ним на прогулке по Красной площади.

Однако сердце звезды тянуло ее на родину – в Краснодар. Кроме того, здесь остался ее папа Юрий Николаевич, бывший геолог. Нетребко очень гордится своими корнями, которые идут от старого рода кубанских казаков, а они, как известно, славятся своим сильным характером и статью.

Фото с отцом, которое звезда обнародовала в личном блоге, активно обсуждается. Многие фолловеры восхищены внешностью мужчины, да и сама Анна понимает, насколько привлекателен ее папа.

«Все еще красив в свои почти 86», — подписала она снимок.

Папа Нетребко
Папа Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Не смогла сдержать эмоций и Эвелина Хромченко. «Киногерой», — отметилась она в комментариях.

«Такие мужчины, как твой папа, будут красивы и в 96, и в 106!! Потому что порода! Потому что внешнее лишь отражает внутреннюю красоту!», «Замечательный у вас папа! Здоровья ему крепкого», — также можно увидеть в комментариях микроблога певицы.

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