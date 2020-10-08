«Никому не нужна»: Газманов объяснил, почему звезды перестали покупать недвижимость в Юрмале

Музыкант Олег Газманов заявил во время общения с журналистами в рамках фестиваля «Новая детская волна», который проходит в Крыму, что звезды отечественной эстрады перестали покупать недвижимость в латвийской Юрмале. Ранее апартаменты там пользовались небывалым спросом.

«Был период, когда все артисты понакупили недвижимости в той же Юрмале, а сейчас попробуй продать, никому не нужно. А налоги платим большие». Олег Газманов

Как отметил исполнитель, деньги сейчас необходимо вкладывать в своих детей, в их образование. По его словам, когда те вырастут, то обязательно будут заботиться о родителях. Ему, как он считает, поднесут не только стакан воды, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Олега Газманова есть сын Родион от первого брака, а также дочь Марианна. Кроме того, он усыновил наследника своей жены Марины Муравьевой — Филиппа. Дети частые гости в доме Олега Газманова. У него с ними просто прекрасные отношения.