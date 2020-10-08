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«Вы можете поверить, что нам скоро 50?»: Нетребко в изумрудном платье-рубашке встретилась с подругами

Оперная певица гостит у родственников в Краснодаре.

«Вы можете поверить, что нам скоро 50?»: Нетребко в изумрудном платье-рубашке встретилась с подругами
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Оперная дива Анна Нетребко в основном живет в Австрии, в Вене у нее есть квартира, где она свила уютное семейное гнездышко с музыкантом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Однако она частенько наведывается в Москву и в Краснодар, на свою родину, туда, где у нее остался папа.

Род артистки идет от кубанских казаков, и она очень гордится своими корнями. На родной земле Анна поспешила встретиться со своими подругами. Для них она не звезда мирового масштаба, а просто старая школьная приятельница, с которой можно весело провести время и вспомнить былое.

Похоже, что вечеринка действительно получилась нескучной. На обнародованных в Сети фото дамы светятся от счастья, а Анна выделяется ярким пятном. Нетребко примерила платье-рубашку насыщенного изумрудного цвета, подобрав к нему длинные серьги-перья в тон. Оперная дива редко изменяет себе и чаще всего выходит в свет именно в таких заметных одеяниях.

«Вы можете поверить, что нам всем скоро 50? И мы дружим с детства? Мои подруги самые лучшие!» — написала в личном блоге певица.

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