«Любовь»: Тимати запечатлел нежную встречу со своим личным тигром

В июне Тимати завел нового питомца, на смену его многочисленным котам различных экзотических пород, пришел настоящий тигр. Музыкант назвал его Рони и сообщил, что он не будет жить в его квартире. Для него отведено специальное место за городом с большой территорией.

Спустя несколько месяцев малыш-тигр заметно подрос и превратился в крупного красавца. Как он сейчас выглядит, Юнусов показал в личном блоге. На обнародованном видео звезда хип-хопа не скупится на ласки, целуя и обнимая зверя. Причем происходит теплая встреча не где-то в вольере, а на кровати в доме.

«Любовь», — подписал кадры Тимати.

А вот реакция его фолловеров была весьма неоднозначной: кто-то пришел в восторг от животного, а кто-то осудил звезду.

«Бред. Это дикое животное, которое хочет быть свободным, а не на поводке. Но ты этого все равно не поймешь», «Вот это настоящая любовь Тимати! А то, Насти там… Алены… вот!», «Это очень классно, но хочется, чтобы оно было на природе», — можно увидеть в комментариях блога музыканта.

Напомним, что недавно Тимати расстался с Анастасией Решетовой, которая родила ему несколько месяцев назад сына Ратмира. Это второй ребенок мужчины. Дочку Алису ему подарила другая модель Алена Шишкова. В настоящий момент рэпер живет в новом доме, оставив квартиру экс-возлюбленной и наследнику.