Степан Меньщиков и Ангелина Монах крестили свою крохотную дочь

Участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах крестили свою дочь, которая появилась на свет в конце августа. На страничке в Instagram жены шоумена появилось видео из храма.

«Состоялось крещение нашей доченьки», — заявила довольная Ангелина Монах. Интересно, что Меньщиков и его жена выбрали дату для крещения – 7 октября. В этот день родилась сама Ангелина Монах. Крестной мамой ребенка стала другая участница телестройки Марина Африкантова.

«Поздравляю вас с этим светлым праздником. Маришка, я рада за тебя. Ты будешь хорошей крестной для маленькой дочки Степана», «Геля! Поздравляю вас от всей души с Днем рождения! И, конечно же, с крещением вашей малышки. Здоровья, счастья, любви, взаимоуважения вашей семье!» «Здоровья и долгих лет малышке и мамочке! Пусть ангел хранитель никогда не оставит!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в середине октября Меньщиков и Монах должны вернуться на «Дом-2». Они одни из самых ярких звезд проекта.