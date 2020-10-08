«Не могла смотреть без слез»: Навка показала яркое выступление 6-летней дочери

Недавно Надя Пескова, дочь Татьяны Навки, заняла третье место в детских соревнованиях по фигурному катанию, которые проводил ледовый дворец «Наро-Фоминск». Олимпийская чемпионка сообщила, что, победив в борьбе за бронзовую медаль, ее дочь получила серьезную мотивацию встать на высшую ступень пьедестала и заработать уже золото.
Поклонники спортсменки попросили ее показать номер маленькой Нади, и Навка выполнила просьбу.
«Честно вам скажу, я не могла на это смотреть без слез», — подписала она видео.
Татьяна заметила, что не будет настаивать на спортивной карьере дочери. Звезда уверена, что наследница должна сама определить, каким жизненным путем она пойдет дальше.
«Какая маленькая девочка! И какая великая труженица!!» — прокомментировала обнародованные в Сети кадры телеведущая Елена Малышева.
«Какая тоненькая, а скорость супер», — отозвалась певица Анна Семенович.
«Молодчина!!» — похвалила мама Тимати Симона Юнусова.
«Какая прелесть, Надя, браво», — не осталась в стороне певица Жасмин.