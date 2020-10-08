«Не могла смотреть без слез»: Навка показала яркое выступление 6-летней дочери

Недавно Надя Пескова, дочь Татьяны Навки, заняла третье место в детских соревнованиях по фигурному катанию, которые проводил ледовый дворец «Наро-Фоминск». Олимпийская чемпионка сообщила, что, победив в борьбе за бронзовую медаль, ее дочь получила серьезную мотивацию встать на высшую ступень пьедестала и заработать уже золото.

Поклонники спортсменки попросили ее показать номер маленькой Нади, и Навка выполнила просьбу.

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«Честно вам скажу, я не могла на это смотреть без слез», — подписала она видео.

Татьяна заметила, что не будет настаивать на спортивной карьере дочери. Звезда уверена, что наследница должна сама определить, каким жизненным путем она пойдет дальше.