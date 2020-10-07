«Вовремя уйти»: Михаил Жванецкий больше не будет выступать на сцене

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение завершить концертную деятельность. Об этом сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

Сташкевич сослался на официальный сайт Жванецкого и подтвердил информацию о прекращении выступлений писателя.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — заявил Сташкевич.

Мужчина подчеркнул, что Жванецкий закрыл свой проект, потому что реально оценивает собственный возраст.

«Стареть нужно дома», — согласился с актером Сташкевич.

Представитель Народного артиста уверен, что Михаил Михайлович достаточно проработал на сцене и может уйти на заслуженную пенсию, передает Радио Sputnik.