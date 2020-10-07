«Трезвой практически не видела»: соседка дочери Конкина назвала свою версию гибели девушки

На протяжении нескольких недель ведется расследование смерти дочери актера Владимира Конкина. Напомним, что девушка утонула в бассейне одного из столичных фитнес-центров. Предварительной версией трагедии был несчастный случай. Однако позже родственники погибшей стали настаивать на дополнительных экспертизах. Они предполагают, что Софию могли отравить. Однако у соседей ныне покойной девушки иная версия причины случившегося.

Одна из соседок Софии заявила о злоупотреблении Конкиной алкоголем. Об этом женщина сообщила в эфире Первого канала. Она рассказала ведущему шоу «Пусть говорят», что часто видела дочь артиста в нетрезвом состоянии.

«Я помню, видела, как она однажды выносила мебель вместе со своим сожителем. Потом еще несколько раз встречала. Трезвой ее я практически не видела», — призналась соседка.

Другие соседи о пагубной привычке Конкиной не упомянули, зато поделились подробностями отношений Софии и ее гражданского мужа. По версии жильцов дома, где проживала девушка, возлюбленный часто повышал голос на дочь народного артиста. Также соседи заметили учащение ссор в их паре.

Напомним, что у Софии осталась одиннадцатилетняя дочь Алиса. Девочку удочерят родственники со стороны брата погибшей.