«Для девочек в мужском теле»: Юрий Лоза выступил против мужских платьев

Автор песни «На маленьком плоту» назвал мужские платья от всемирно известного бренда оскорблением мужской чести. По мнению Юрия Лозы, настоящие джентльмены никогда не наденут подобные наряды. И не так важно, будут они от Gucci или от Dolche&Gabbana.

«Эти платья не для мужчин, а для девочек в мужском теле. Понятие «мужчина» подразумевает некоторые качества, которые должны присутствовать в человеке», — высказался Лоза.

Артист не разделяет тренд на унисекс и считает платья для мужчин пропагандой ЛГБТ-сообществ.

«Мы вообще не можем говорить про мужчину, который ходит в платье. Конечно, юбки носят шотландцы. Но это другая ипостась, это их национальная одежда. И мужественности она у них не отнимает», — сделал исключение певец.

Напомним, что это не первая коллекция Gucci, которая вызвала неоднозначные оценки общественности. Ранее стало известно, что канадская художница Шарона Франклин обвинила бренд в копировании ее идей.