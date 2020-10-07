37-летняя Алсу в песочных кюлотах и с сумкой Bottega появилась на «Новой волне»

Алсу всегда славилась своей элегантностью. Певица с юности выступает на сцене и давно стала для многих девушек кумиром. Недавно ей исполнилось 37 лет, но артистка не устает восхищать публику своей стройной фигурой и моложавым видом. При этом она воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. В этом году поп-дива еще больше сблизилась с наследниками, когда сидела дома на карантине. Теперь она часто сопровождает их на разных мероприятиях.

Накануне Алсу прилетела в Крым. Как оказалось, она решила вместе с 12-летней Микеллой посетить детский конкурс «Новая волна», который проходит в «Артеке». Сначала певица запечатлела себя на балконе без укладки, а позже уже устроила дефиле в лаконичном образе, который выбрала для выхода в свет. Девушка была облачена в песочные брюки кюлоты с высокой талией, черную рубашку с открытой линией плеч, которая сочеталась с босоножками на шпильке и трендовой сумкой Bottega.

Артистке сделали кудри, а также ее красоту подчеркнули алой помадой и подводкой для глаз. Позже Алсу вместе с дочкой села в машину и сообщила, что направляется на «Новую волну». Она пообещала делиться новостями. Когда звезда появилась на мероприятии, то получила много комплиментов от коллег.

Напомним, что ведущей конкурса вновь стала Лера Кудрявцева. А в кресле жюри в этом году оказались: Филипп Киркоров, Игорь Крутой, а также Давид Манукян, который встречается с Ольгой Бузовой. Как оказалось, Алсу также стала членом жюри.