«Так сильно обижали»: Ксенофонтова шокировала Кудрявцеву историями о своем замужестве

47-летняя актриса Елена Ксенофонтова станет новым героем ток-шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

В эфире передачи женщина расскажет, насколько не соответствуют ее роли в фильмах с тем, кем ей приходится быть в реальной жизни. Артистка привыкла играть сильных и волевых женщин, однако в личной жизни она долгие годы терпела унижения. Ксенофонтова призналась ведущей «Секрета на миллион», что муж унижал ее не только словесно, но и физически. Александр Рыжих, юрист по профессии, знал, что может манипулировать женой. По словам актрисы, он бил ее из-за квартиры. Между прочим, в которую сам когда-то и впустил знаменитость с сыном от предыдущего брака.

Ведущая проекта Лера Кудрявцева до последнего не могла поверить в историю Ксенофонтовой.

«Эфир с Еленой показался мне чудовищно неправдоподобным, каким-то неправильным, фантасмагоричным. Потому что не может быть, чтобы эту красивую, харизматичную, стойкую, уверенную в себе, успешную женщину так сильно обижали. Не может быть, чтобы на нее поднимали руку. И все же это реальность», — рассказала телеведущая.

Напомним, что у Елены в третьем браке родилась дочь Софья. Сейчас девочке девять лет, и она живет вместе с мамой.