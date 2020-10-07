Лера Кудрявцева: «Елена Ксенофонтова рассказала о муже-тиране»
Лера Кудрявцева
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«Так сильно обижали»: Ксенофонтова шокировала Кудрявцеву историями о своем замужестве

В эфире передачи «Секрет на миллион» актриса расскажет о проблемах в семье.

«Так сильно обижали»: Ксенофонтова шокировала Кудрявцеву историями о своем замужестве
Лера Кудрявцева рассказала о новом герое на шоу «Секрет на миллион». Фото: Instagram.com/leratv

47-летняя актриса Елена Ксенофонтова станет новым героем ток-шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

В эфире передачи женщина расскажет, насколько не соответствуют ее роли в фильмах с тем, кем ей приходится быть в реальной жизни. Артистка привыкла играть сильных и волевых женщин, однако в личной жизни она долгие годы терпела унижения. Ксенофонтова призналась ведущей «Секрета на миллион», что муж унижал ее не только словесно, но и физически. Александр Рыжих, юрист по профессии, знал, что может манипулировать женой. По словам актрисы, он бил ее из-за квартиры. Между прочим, в которую сам когда-то и впустил знаменитость с сыном от предыдущего брака.

Ведущая проекта Лера Кудрявцева до последнего не могла поверить в историю Ксенофонтовой.

«Эфир с Еленой показался мне чудовищно неправдоподобным, каким-то неправильным, фантасмагоричным. Потому что не может быть, чтобы эту красивую, харизматичную, стойкую, уверенную в себе, успешную женщину так сильно обижали. Не может быть, чтобы на нее поднимали руку. И все же это реальность», — рассказала телеведущая.

Напомним, что у Елены в третьем браке родилась дочь Софья. Сейчас девочке девять лет, и она живет вместе с мамой.

Актриса Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей. Фото: Instagram.com/elena_ksenofontova_official

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