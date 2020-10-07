«Самый хитовый наш спектакль»: Асмус сообщила о прощании с «Гамлетом»

Кристина Асмус уже 8 лет служит в театре им. Ермоловой. Актриса в настоящее время задействована в нескольких постановках, включая легендарного «Гамлета» с Александром Петровым в главной роли. И звезда сообщила, что эту пьесу худрук Олег Меньшиков снимает из репертуара.

«Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный. Даже если стояло несколько спектаклей в месяц билеты раскупались в первые два дня продаж!» — писала актриса у себя в Instagram.

Звезда вспомнила, что выходила на сцену в «Гамлете», будучи беременной на 9-м месяце. Не помешала ей играть и высокая температура, и даже операция на колене. Было даже и такое, что она сильно опаздывала на сцену и вбегала в театр за минуту до начала. И, по мнению Асмус, это будет серьезная потеря для театра.

«Но! Спектакли в хорошем тонусе живут мне кажется лет пять. И это было верное решение Олега Евгеньевича, — согласилась с Меньшиковым актриса.

Асмус заинтриговала, что прощальные спектакли станут необычными — зрители получат совершенно новые впечатления.