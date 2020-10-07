«Девочку нужно научить»: Бузова в боксерских перчатках вышла на ринг

34-летняя поющая телеведущая призналась, что вернулась в этот с виду неженский спорт.

Певица и актриса Ольга Бузова сообщила о том, что вновь начинает заниматься спортом. Девушка разместила видео и фото в боксерских перчатках на странице своего микроблога.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», несмотря на внешнюю хрупкость, считает себя бойцом. Именно поэтому она выбрала для себя бокс. Заслуженный тренер России по боксу Равиль Касимов специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировал занятия женским боксом.

«Женский бокс в России прогрессирует и в мире, и в Европе и даже на Олимпийских играх. Особенность женского бокса заключается в том, что девочку нужно научить красиво боксировать. И тут все зависит от тренера», — отметил Президент клуба бокса «Спартак».

Что касается тренировок для непрофессиональных спортсменов, Равиль Касимов не видит возрастных ограничений.

«Бокс заменяет фитнес. Тренировка сама по себе круговая. Там и бегают, и отжимаются. Для защиты женщины всегда надевают бандаж и шлемы. Женщины в возрасте тоже приходят: бегают, попрыгают на скакалке, отрабатывают упражнения с мешком. Ограничений особых нет. Главное — желание и справка о состоянии здоровья», — резюмировал Заслуженный тренер.

Справка Teleprogramma.pro

Равиль Касимов — Заслуженный тренер России по боксу, Мастер спорта СССР, судья МК, а также президент клуба бокса «Спартак».