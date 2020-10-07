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«Спасибо за Крым!»: Олег Газманов выразил слова благодарности Владимиру Путину

69-летний народный артист поздравил президента России с днем рождения.

«Спасибо за Крым!»: Олег Газманов выразил слова благодарности Владимиру Путину
Олег Газманов посвятил пост президенту РФ. Фото: Instagram.com/oleggazmanov
Певец Олег Газманов присоединился к другим знаменитостям российского шоу-бизнеса и написал поздравительный пост президенту России. Народный артист опубликовал архивный снимок с действующим лидером страны на своей странице в Instagram. Газманов поблагодарил Путина за службу Родине.
Напомним, что 7 октября празднует свой день рождения политик и действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

«С днем рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Все будет хорошо… Прорвемся! Так было в России с далеких времен. Чем выше давление – тем крепче бетон!» — написал Газманов президенту.

Певец Олег Газманов и Владимир Путин
Олег Газманов вместе с Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Instagram.com/oleggazmanov

Отметим, что в школьные годы Владимир Владимирович не был отличником. Президент имел отметку «удовлетворительно» по химии, алгебре, геометрии и физике. Зато в спорте политик преуспевал с самого детства, а в 18 лет получил черный пояс по дзюдо.

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«Россия рулит!»благодарностьВладимир Путиндень рождения ПутинаКрым нашОлег Газманов