«Сказать, что она в шоке, не сказать ничего»: Клюкина поддержала попавшую в ДТП звезду «Холостяка»

Как отметила победительница проекта, Виктории Короткой еще сильно повезло, что она отделалась гематомами и сотрясением мозга.

Победительница проекта «Холостяк» Дарья Клюкина в Instagram поддержала свою подругу Викторию Короткову, которая несколько дней назад насмерть сбила пешехода в центре Москвы на Кутузовском проспекте.

По словам Клюкиной, она соболезнует родным погибшего. Как отметила звезда, на месте ее подруги, которая также участвовала в шоу, мог быть любой из потока в десять рядов на оживленной дороге. Коротковой, как сказала Клюкина, еще повезло, что в нее после аварии никто не врезался.

«Отделалась гематомами и сотрясением мозга. Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего. Мне сложно подобрать слова, потому что знаю: многое из сказанного будет интерпретировано неверно. Но я просто хочу быть сейчас с человеком, которого люблю. Вика — моя подруга, и я всегда буду поддерживать ее». Дарья Клюкина

Напомним, что мужчина, который погиб в ДТП, как установили следователи, переходил дорогу в неположенном месте. До пешеходного перехода он не дошел 150 метров.