«Подошли к браку с неплохим жизненным багажом»: Соловьев вспомнил жизнь с Поклонской

Как отметил юрист, он не жалеет, что у них были эти отношения.

Юрист Иван Соловьев заявил, что не жалеет о браке с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Их союз просуществовал всего год. По его словам, у любого семейного разрыва есть свои причины. Только каждый видит их по-своему.

«Скажу, что ни о чем не жалею. Мы подошли к этому браку каждый со своим уже неплохим жизненным опытом». Иван Соловьев

По словам Соловьева, у него до знакомства с Поклонской все в жизни было прекрасно: неплохая работа, трое детей от предыдущих отношений. Он что-то кардинально менять в своей жизни не хотел. Как заметил Соловьев, ради Поклонской он забыл прежнюю жизнь и начал все с нуля. Как выразился юрист, он «предпринял весьма сложные по объему и значимости действия, чтобы они были вместе», сообщает «СтарХит».

Ранее Наталья Поклонская отмечала, что этот брак с Соловьевым был для нее большой ошибкой. Причем она намекнула, говоря о причинах разрыва, что у мужчины были серьезные проблемы с алкоголем.