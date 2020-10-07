«На все воля божья»: Брухунова не исключила рождение дочки от 75-летнего Петросяна

Жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы пользователей. Один из подписчиков спросил, возможно ли появление дочери в ее семье с мужем. «На все воля божья», — кратко ответила женщина.

Кроме того, пользователи поинтересовались, в какой бы профессии она хотела, чтобы себя реализовал ее сын Ваган. «Боже упаси от каких-то хотелок. Ребенок — это человек со своими желаниями намерениями. Вырастет сам разберется. Ему выбирать, кем стать в этой жизни и как ее прожить. А я всегда рядом. Все, что в моих силах сделаю», — сказала она.

Также Брухунову спросили, какие жизненные принципы изменились у нее после рождения ребенка. «Вы меня пугаете. Почему жизненные принципы должны меняться с рождением ребенка? Что за чушь? Ребенок — это божья милость. Подарок свыше. Причем тут принципы вообще?» — задала она ответный вопрос.

Напомним, что недавно Евгений Петросян представил публике своего сына от Татьяны Брухуновой Вагана. Ребенку уже примерно полгода.