«Мы просто работаем, ничего не получая»: Дробыш рассказал, как живут артисты во время карантина

Звезды шоу-бизнеса рассказали порталу Teleprogramma.pro, как они переживают простой, связанный с отменой концертов из-за коронавируса. Весенний карантин больно ударил по кошелькам звезд, и уже на подходе «вторая волна» эпидемии.

Известный продюсер Виктор Дробыш признал, что тяжелая ситуация коснулась и его, и чужих артистов, но больше всего пострадали продюсеры, которым приходится оплачивать звездный простой.

«Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится, — сказал музыкальный деятель. — Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время».

Дробыш выразил надежду, что если артисты занимаются любимым делом, то все у них будет хорошо. Но без живых концертов, все равно, далеко не уехать.

Напомним, весенний карантин закончился скандалом с продюсером Иосифом Пригожиным, который указал на бедственное положение артистов в связи с отсутствием заработков. Публика неоднозначно отреагировала на высказывания мужчины, так как он уж точно бедно не живет.