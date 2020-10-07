«Я просто так не даю интервью»: Яковлева готова общаться с журналистами только за деньги

Звезда картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» резко отреагировала на просьбу рассказать об увлечениях внучки.

Актриса Александра Яковлева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro резко отреагировала на просьбу дать комментарий об увлечениях своей внучки. Не так давно она размещала в социальных сетях запись, на которой девочка играет на гитаре.

«Слушайте, я просто так интервью не даю. Только за деньги. Давайте на этом закончим. До свидания». Александра Яковлева

Отметим, что Александра Яковлева стала известна по картинам «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов». После выхода на советские экраны этих фильмов к ней пришла популярность.

Несколько лет назад стало известно, что Александра Яковлева страдает тяжелым заболеванием. Она начала появляться на популярных ток-шоу, где рассказывала, как борется с болезнью. Сейчас, судя по всему, у нее наблюдается стойкая ремиссия. Звезда советского экрана проводит много времени около своих родных и близких.