Возлюбленный покойной Ирины Цывиной решил жениться на модели Юлиане Голдман из «Дома-2»

По словам актера Дениса Сердюкова, они просто не могут жить друг без друга.

Возлюбленный покойной актрисы Ирины Цывиной, которая ушла из жизни в апреле 2019 года, актер Денис Сердюков в ближайшее время женится на своей новой пассии. Сейчас у него бурный роман с телеведущей и моделью Юлианой Голдман, которая получила широкую известность благодаря проекту «Дом-2».

Как отметил Сердюков, именно Голдман помогла ему в непростой момент его жизни, когда Ирина Цывина ушла из жизни. По его словам, они знакомы еще с 2016 года. Сначала общались просто как друзья, но затем между ними вспыхнули чувства.

«Мы периодически созванивались, поздравляли друг друга с праздниками. Для меня Юлиана — не просто красивая женщина, а верный друг». Денис Сердюков

Напомним, что Юлиана Голдман в этом году стала обладательницей почетного титула Miss Hollywood 2020. Кроме того, она является лицом модного дома Ирины Романовой и модельного агентства в Милане Ocean Models, сообщает «СтарХит».