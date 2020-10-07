«Ничего, если виден – это модно»: как теперь носят свитер с курткой, объяснила Хромченко

Многие современные молодые люди смело экспериментируют со своими образами, составляя актуальные сейчас многослойные комплекты.

Осенью это не просто тренд, это еще и необходимость. Однако зрелые модницы помнят правила хорошего стиля еще с прошлых времен, когда из-под верхней одежды не должно ничего выглядывать, кроме шарфа. Эвелина Хромченко уверяет – эту традицию сегодня нужно забыть. Однако важно помнить другое правило – не стоит слишком выделять паховую зону, что считается дурным тоном во все времена. Речь об этом зашла на «Модном приговоре» в эфире Первого канала, где героиню проекта Дарью «народный стилист» нарядил в лосины, короткий свитер и куртку косуху.