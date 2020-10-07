Фотограф Пугачевой поделился кадром Королевой в фате со съемок клипа Николаева «Золотое время»

Как отметил Роман Родин, на этом снимке певица — всем невестам невеста.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился кадром совсем еще молодой исполнительницы Наташи Королевой. Снимок был сделан в 1999 году.

«Невеста — всем невестам невеста. Мое фото со съемок какого клипа?» Роман Родин

«Клип Николаева «Золотое время». На фото Наташа Королева, снимали вы в Майами и это кадр с монастыря», «Это было летом 1999 года. Мы без проблем определили», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наташа Королева и Игорь Николаев были вместе с 1992 по 2001 год. В этом браке детей не родилось. Звезда стала уже на тот момент второй женой легендарного композитора. Первой супругой была Елена Кудряшева, его школьная любовь. Она подарила ему на свет наследницу Юлию. Девушка вместе с мамой живет в Америке. Добавим, что в 2010 году Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. В этом браке в 2015 году родилась еще одна его дочь — Вероника.