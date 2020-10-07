«Всего, что достигла в России — добилась при Путине!»: Бузова поздравила президента с днем рождения

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram поздравила с днем рождения президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 68 лет.

«Я поздравляю нашего президента с Днем рождения! Желаю сил, терпения и капельку удачи вдобавок к продуманным решениям. Всего, что я достигла в России – я добилась при Путине! И каждый из вас может, если действительно готов ради своей мечты и целей работать 24/7. Для этого сегодня в России есть все возможности. С днем рождения». Ольга Бузова

Отметим, что в жизни Ольги Бузовой на днях случилось и еще одно радостное событие. Она отпраздновала 14 месяцев совместной жизни с блогером Давидом Манукяном.

Ранее стало известно, что Бузова и Дава поссорились и какое-то время не общались. Поползли даже слухи, что они расстались. Сам Манукян отмечал, что он решил какое-то время не выставлять свои отношения со звездной телеведущей напоказ, чтобы его не обвиняли в пиаре.