«Заинтригую вас»: жена Игоря Николаева запечатлелась в свадебном платье-бюстье с юбкой из органзы

38-летняя жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова обнародовала неожиданный снимок в личном блоге. Артистка запечатлелась в подвенечном платье-бюстье с пышной юбкой из органзы в окружении многочисленных гостей на фоне свадебной арки.

Как и полагается невесте, девушка светится от счастья, приглашенные на торжество – тоже. Но вот выглядят они очень разномастно – кто-то в дорогих сияющих нарядах, а кто-то в джинсах и даже сланцах.

Есть и второе фото – на нем благоверная композитора все в том же праздничном наряде под руку с 60-летним Игорем Николаевым. Рядом – веселые приятели, однако музыкант одет совсем не как жених.

«Ох, и заинтригую я вас, заинтригую. Ну, что? Какие предположения?» — подписала Проскурякова загадочные снимки.

Возлюбленной народного артиста действительно удалось вызвать любопытство у публики. В ее аккаунте появилось множество комментариев на эту тему. Однако большинство фолловеров сошлось во мнении, что это кадры с одного из творческих проектов актрисы и певицы.

«Прекрасная Юлечка, клип, наверное, или новая роль в кино», «Новый фильм, даже не сомневаюсь», «Фотосессия», «Новый клип на новую песню», — написали почитатели звезды.

Не обошлось и без предположений романтического характера.

«Наверное, венчание», «Годовщину отмечаете?», «Неужели обвенчались?!» — также предположили люди.

Отметим, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова сочетались браком 23 сентября 2010 года. А 8 октября 2015 года у них родилась дочь Вероника.