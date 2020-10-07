«Это просто красиво»: Цыганова примерила джинсы с расшитым меховым пальто и получила комплимент стилиста

Вика Цыганова вышла на прогулку по лесу в джинсах из классического денима, заправленных в сапоги цвета восточных специй, и меховом пальто с вышивкой.

«Не спрашивайте меня, куда это надеть. Это просто красиво, я так хожу дома, когда ко мне приезжают друзья, а иногда я сижу у своего пруда и читаю», — написала она о своем стиле в личном блоге.

Стилист Лариса Тимиряева обратила внимание на ее образ, заметив, что певица по-прежнему хранит верность русским традициям.

«Роскошный образ в русском стиле. Певица Вика Цыганова имеет свой узнаваемый стиль в одежде, в творчестве и жизни, свой почерк. Большинство ее песен посвящены России. Во всех ее образах всегда присутствует русский стиль, в котором она абсолютно гармонична своей добротностью, натуральностью и яркостью. Она настоящая и основательная, как и сам русский стиль. Он не подвержен переменчивой моде. Как вошел в мировую моду с «Дягилевскими сезонами» в 1909 году, так с тех пор почти все мировые кутюрье применяют его элементы в своих коллекциях. Пример тому Dolce & Gabbana с буйством красок, цветочной вышивкой…

Так что, русский стиль из моды никуда не ушел и не уйдет, он слишком многогранен, поэтому находит свое воплощение в каждом сезоне у тех или иных дизайнеров. Образ могу отнести к модному стилю бохо-шик, где главным, конечно является «шик», но русские этнические нотки и природность тоже имеют место. Все гармонично, роскошно и уместно», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.