«Она может стать хорошей певицей»: внучка Яковлевой в первый раз взяла в руки гитару

По словам звезды картины «Экипаж», она будет во всем помогать своей родственнице.

Актриса Александра Яковлева, которая стала известна широкому зрителю после выхода на советские экраны таких картин, как «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж», в Instagram поделилась кадрами со своей подросшей внучкой.

«5 октября 2020 года. Моя внучка Яна первый раз взяла гитару. Когда она была совсем маленькая, я видела, что она может стать хорошей певицей. А вдруг?! Я помню, как первый раз взяла в руки скрипку».

Александра Яковлева

На кадрах записи внучка звезды разучивает одну из самых простых мелодий, с которой начинали свой путь многие музыканты, — «В траве сидел кузнечик». Помогает ей осваивать гитару отец.

Напомним, что Александра Яковлева победила рак. Она около года назад появилась на центральных каналах, где рассказывала о своей тяжелой болезни. Сейчас у звезды советского экрана период стойкой ремиссии. Яковлева благодарила всех своих поклонников за поддержку. По ее словам, если бы не они, то ей было бы куда сложнее справиться с болезнью.