Незадолго до смерти дочь Конкина поссорилась с бойфрендом и осталась без попугая

Коллега по работе погибшей в бассейне Софии Конкиной, рассказала «Комсомольской правде» некоторые подробности личной жизни дочери заслуженного артиста России. Оказывается, у трагически скончавшейся девушки, которая одна воспитывала 11-летнюю дочь, были проблемы с финансами. У нее были долги по кредиту, звонки коллекторов совсем не облегчали жизнь простой продавщицы в шоуруме женской одежды. Хотя, по словам коллеги, София неплохо зарабатывала.

За три месяца до смерти девушке повезло: она познакомилась на Tinder с состоятельным мужчиной Михаилом Серовым. Бывший военный, на 10 лет старше новой возлюбленной, снял для пары хорошую двухкомнатную квартиру в Москве и сам за нее платил. София переехала туда с дочкой Алисой и попугаем, который остался у нее от бывшего молодого человека.

Михаил баловал Конкину и ее дочь подарками и развлечениями, но «светлая полоса» длилась недолго. За неделю до смерти Софии у пары начались ссоры. Мужчина якобы заявил, что не будет больше платить за квартиру и вообще собрался съехать. Девушка начала искать себе соседку, и тут у нее приключилась новая беда: заболел и умер ее попугай. Питомец отправился на тот свет всего за два дня до трагедии в бассейне.

На днях юная Алиса рассказала знаменитому дедушке подробности смерти птички. Якобы Михаил специально кормил его печеньем и оставлял на сквозняке, чтобы пернатому стало плохо. Издание предполагает, что мужчина невзлюбил питомца из-за того, что тот был подарком от «бывшего».

Сейчас семья Конкиных подозревает Михаила не только в смерти попугая, но и в убийстве самой Софии. Якобы именно он мог подсыпать в алкоголь девушки сильнодействующее снотворное, в результате чего она утонула в бассейне. Сожитель погибшей свою вину отрицает.