«Я не должна была участвовать в этом концерте»: Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова

Известный исполнитель был убит в 1991 году в возрасте 34 лет.

Певица Азиза поделилась новыми деталями убийства музыканта Игоря Талькова. Как известно, на момент смерти исполнителю было всего 34 года. Убийство звезды случилось во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Я вообще не должна была участвовать в этом концерте. Меня попросили лишь накануне. И карандашом вписали мое имя в список выступающих, который был сформирован заранее. Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала». Азиза

Как отметила Азиза, она была на тот момент беременна от своего бойфренда Игоря Малахова. Именно этого человека позже обвинили в убийстве Талькова, посчитав обычным охранником Азизы. Позже с мужчины сняли обвинения. Саму Азизу, как она добавила, сильно мучил в те дни токсикоз.

По словам Азизы, Тальков первый начал проявлять агрессию к Малахову и к ней. В итоге, как она сказала, Малахова били сразу пять человек. Драка случилась на бытовой почве. Зачинщиком был не ее любимый человек, сообщает «Собеседник».

Напомним, что позже следователи установили: последний выстрел в Талькова сделал его же директор Валерий Шляфман. Вскоре он уехал, скрываясь от правосудия, в Израиль. Уголовное дело по этой громкой истории было возобновлено в 2018 году.