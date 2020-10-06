Вот чудо — рыжий: экс-жена Григорьева-Апполонова показала кроху-сына от баскетболиста

Мария Зубкова пришла на игру с наследником, чтобы поддержать своего возлюбленного. Пара разместила трогательные кадры с малышом. Поклонники удивились тому, что мальчик похож на бывшего избранника девушки.

Андрей Григорьев-Апполонов в 2019 году развелся со своей женой Марией. Девушка ушла от певца к известному баскетболисту Андрею Зубкову. Влюбленные вскоре расписались, а потом у пары родился сын, которого они назвали Александром. Сначала пара скрывала лицо малыша, но с недавних пор они с радостью публикуют фото с наследником. Более того, накануне Бывшая жена артиста пришла на игру к новому мужу с ребенком.

В соцсети пара опубликовала трогательные фото, на которых Андрей держит на руках подросшего сына. Малыш в комбинезоне и с соской получал отцовские поцелуи в щеку на глазах публики. Рядом с ним была и Мария.

«Семья прежде всего», — написал баскетболист.

К слову, на днях девушка также делилась фото с прогулки. На них она позировала с малышом на лужайке. Ему всего восемь месяцев, но кроха может похвастаться длинными волосиками. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на Григорьева-Апполонова.

«Сынуля уже ходит?!», «С таким папой, сын точно не будет высоты бояться», «Какая вы красавица, сын похож на Иванушку», «Сыночек счастливый», «Рыжий, ну надо же», «Почему он так похож на вашего бывшего?!», «Милашка какой у вас сынок», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Мария подарила двух сыновей и Григорьеву-Апполонову в свое время: Ивану уже 16 лет, а Артемию 12 лет. Примечательно, что они играют в хоккей.