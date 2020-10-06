«Сам! Своими руками!»: Пригожин похвастался аппетитным завтраком, который приготовил для жены

51-летний Иосиф Пригожин и 52-летняя Валерия вот уже 16 лет счастливо живут в законном браке.

Для продюсера это второй официальный союз и третий, если посчитать гражданские брак с Лейлой Фаттаховой, от которой у него родилась дочь Елизавета в 1999 году. Для певицы – это тоже третий опыт серьезных отношений. Как оказалось, пословица «Бог любит троицу» для этой четы имеет буквальное значение – они счастливы и живут душа в душу, не разделяя своих многочисленных детей на «своих» и «чужих».

Оказалось, что в их семье есть чудесная традиция, малохарактерная для звезд – Иосиф частенько балует свою возлюбленную блюдами, которые готовит сам. Одним из таких он похвастался в личном микроблоге.

«Посмотрите, какие шикарные сырники я приготовил сам! Своими руками! И вообще каждое утро такие завтраки я делаю для своей любимой», — сказал Иосиф.

Ранее мы писали о заработках звезд в социальных сетях. Валерия – в числе самых скромных инста-бизнесменов. Она получает за один пост в Сети 1,5 миллиона.